Chris Eubank Jr. y Liam Smith arrasaron con los titulares la semana pasada. Sin embargo, la pelea por el título de peso súper mediano británico y de la Commonwealth que se llevó a cabo entre Mark Heffron y Jack Cullen también dio de qué hablar esa noche.

Algunos que Heffron sería demasiado fuerte para Cullen. Otros sentenciaron que Cullen podría dominar a Heffron usando su propia agresión en contra. También se asumió que Cullen se vería arrastrado a una guerra.

Otro de los puntos expuestos fue que era poco factible que el encuentro fuese más allá de la mitad y Cullen asintió.

A mitad del tercer asalto, Cullen dominó a su oponente y conectó un gancho de izquierda perfecto. Heffron se reincorporó, pero tropezó nuevamente hacia adelante, obligando al árbitro Keiran McCann a detener la pelea, para coronar a Cullen como el nuevo campeón.

“Son las peleas que siempre he querido. Cuando mi papá y yo veíamos boxeo, este era el título por el que quería que peleara. Un día me dijo: 'Un día, muchacho, peleará por eso', y lo hice, peleé por ello y lo gané”, expresó Cullen a VIP TV.

Cullen se separó desde el circuito de salas pequeñas, donde su estilo crash, bang, wallop lele permitió conquistar un amplio número de seguidores y el título inglés. Ese mismo enfoque de toma y dame lo obligó a ver televisión, pero también enseña sus vulnerabilidades.

Ha conseguido grandes triunfos sobre John Docherty y Avni Yildirim. Sin embargo, Felix Cash y Kevin Sadjo pudieron detenerlo, mientras que Diego Pacheco lo sometió y le propinó una dolorosa derrota en el cuarto asalto en su pelea celebrada en marzo pasado.

Cullen entrena con los hermanos Jennings, el ex campeón británico de peso welter, Michael y Dave, quienes intentaron convencerlo de que sería mejor que usará sus ventajas físicas y su habilidad de boxeo subestimada en lugar pasarlas por alto, con el objetivo de mostrarle que su mejor camino hacia el éxito consiste en racionar el caos hasta llegar al momento perfecto y su paciencia parece dar buenos resultados.

"Michael me dijo que si seguía el plan de juego la noche sería fácil. Pero si no cumplía el plan, sería difícil. Lo atrapé en el segundo asalto y seguí boxeando. Normalmente, soy un idiota que salta”, expresó.

“He tenido noches así anteriormente, entrando como un desvalido. Yo era un gran perdedor en esta pelea, pero esos grandes encuentros anteriores, me prepararon para esto. Mi '0' desapareció hace mucho tiempo. Muchos boxeadores piensan que no pueden perder ese '0'. Si lo hacen, ya están. Pero yo no soy así en absoluto, mientras profundice y siga entrenado, eso demostrará lo que puedo hacer”, afirmó Cullen.

Vencer a Heffron y reclamar los títulos británico y de la Commonwealth es un nuevo giro en la carrera profesional de Cullen.

La derrota de Pacheco pareció demostrar el alcance de sus capacidades, pero si las lecciones anteriores se han asimilado, la próxima acción de Cullen en la clase europea o mundial marginal sería completamente diferente. Cullen no es del tipo que dice nombres, pero le encantaría darle a Sadjo una mirada de primera mano al repotenciado 'Meat Cleaver'.

“Pacheco será campeón del mundo y estará en la cima del árbol en poco tiempo. Sólo me han superado los mejores. Felix Cash me venció y Sadjo me derrotó en la pelea por el título europeo, fue mi culpa, fui estúpido”, recalcó Cullen.

“Me encantaría esa revancha, pero primero que nada quiero defender el título británico y partiremos de ahí”, aseveró