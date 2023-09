Jorge Masvidal, veterano de MMA, se siente confiado en su capacidad para sorprender en el ringo de boxeo a Jake Paul, reconocido youtuber que incursionó como boxeador en 2020.

En sus peleas, Paul superó a diferentes MMA en el ring, principalmente a aquellos, como Masvidal, que compitieron en UFC.

El agosto pasado, el youtuber se subió al ring para vencer por decisión unánime a Nate Díaz, también estrella de MMA, a quien Masdival también derrotó en UFC.

Anderson Silva, Tyron Woodley y Ben Askren, peleadores de MMA, también los dominó en el boxeo. Sin embargo, a Masdival no le impresionan las habilidades en el boxeo de sus compañeros de MMA, mencionados previamente.

"Esos muchachos no son boxeadores y yo tampoco. Desde el punto de vista de un hombre de negocios, estos muchachos no me impedirían competir, con estos muchachos pasaría una muy buena noche y estuve escuchando esos números que se lanzaron”, indicó Masdival en declaraciones para ESPN.

"Pensé en tirar mi nombre en ese pozo de lotería que es una mezcla. No sé qué está pasando con este influencer, lo llaman boxeo, pero estos hombres no son boxeo... Lo entiendo si no tienes las habilidades y empezaste tarde en la vida, pero al menos debes tener la voluntad"”, continuó.

Según Masvidal, no presenció alguna acción preocupante en la reciente pelea entre Paul y Díaz, a su juicio ninguno se esforzó por cerrar el evento.

"Tienes que ser malo, pelear y golpear a la gente. Siento que en esa última pelea no vi ninguna de esas cosas, así que si hablas de mí peleando contra ellos, alinéalos el mismo día, dame a Nate, luego dame a Jake y tal vez podría ser competitivo", precisó Masvidal.