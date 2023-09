El actual campeón mundial de la división de peso medio de UFC, el nigeriano Israel Adesanya, estará exponiendo su título ante el actual clasificado mundial número cinco de la división de las 185 libras en UFC, el estadounidense Sean Strickland, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 293, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 9 de septiembre, en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sydney, Australia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Strickland, quién es conocido como 'Tarzan' y tiene 32 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 27-5 con 15 finalizaciones, 11 por nocaut y 4 por sumisión. Habló de sus motivaciones y lo que significa ser campeón, también describió a su rival y planteó cómo cree que irá la pelea.

"Es todo una mierda, hombre. Todo es una puta mierda. Estoy en esto para conseguir un cheque, y pelear significa mucho para mí. Significa mucho para mí, pero es un puto trozo de metal. Estoy en esto por el cheque. Me encanta hacer esto. Tener un pedazo de metal alrededor de mi cintura no me define. No me hace ser quien soy, no me hace jodidamente feliz. Estaría bien, pero al final del día, es sólo una pelea. Es sólo diversión".

"Si peleas contra un tipo como él (Adesanya), que corre y baila, es difícil dispararle. Vas a tener que ir nariz con nariz, polla con polla y convertirlo en una guerra... Cortar el ring, ¿sabes? Toma algunos jabs, toma algunos golpes. Obtener un poco de sangre, dar un poco a los dioses... Me voy a partir el culo luchando. Pero también me partí el culo luchando con Alex. El problema es que si te metes ahí y se te pone un poco dura la polla, lo siguiente que vas a hacer es convertirte en un boxeador. Quizá intente ser un luchador completo de MMA, pero no prometo nada"

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC 293

En la cartelera UFC 293 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al australiano Tai Tuivasa, quién se enfrentará al ruso Alexander Volkov, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que los brasileros Felipe dos Santos y Gabriel Miranda tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a Manel Kape y Shane Young, en peleas por las divisiones de peso mosca y pluma de UFC, respectivamente. Además, el estadounidense de raíces mexicanas Jose 'Chepe' Mariscal, se enfrentará a Jack Jenkins, en una pelea por la división de peso pluma de UFC.