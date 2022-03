Luego de 132 capítulos, el viernes pasado llegó a su fin La 1-5/18 con un promedio de 10.2 puntos de rating. La tira producida por Polka, que marcó el regreso de la ficción argentina en pandemia, sorprendió a muchos televidentes en los últimos capítulos. Es por eso que Agustína Cherri, quien interpretaba a Lola en la serie, dio su opinión.

“Fue un cierre atípico. Al principio, me costó aceptarlo, pero está bien... La historia lo necesitaba”, confesó en una entrevista realizada por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó: “Creo que está bueno el final, vale la pena. Para toda la gente que vio la novela durante el año fue hermoso".

Además, habló de la relación de su personaje con el padre Lorenzo (interpretado por Esteban Lamothe), quien termina siendo su pareja en el final: “¡Se hizo esperar! Tardó tanto en llegar, lo estiraron tanto, que llegó en el capítulo ochenta y pico. La verdad es que llegamos a esa escena con una confianza entre nosotros que permitió una relajación que ayudó muchísimo. Ya nos conocíamos y nos queríamos. Eso estuvo bueno, porque muchas veces tenés esas escenas al principio y ni te conocés con el otro”.

Agustina Cherri se refirió a los rumores sobre la segunda parte de La 1-5/18

Agustina Cherri contó que por el momento no tiene pensado actuar en una segunda temporada de La 1-5/18: “Que yo sepa no están pensando en realizar una segunda parte, pero de ser así yo no voy a participar”, aseguró. Y reveló: “Sé que están planificando una nueva temporada de Argentina, tierra de amor y venganza. Sinceramente, este año me encantaría quedarme en mi casa”.