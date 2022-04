Después de que se cancelara el estreno de la obra de teatro de " Casados con Hijos" debido a la pandemia del Covid-19, se reencontraron Luisana Lopilato, Florencia Peña, Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis, los actores de la exitosa serie, para confirmar la fecha de debut.

"Los Argento, la familia más divertida de la televisión, ya están trabajando para su debut teatral, a comienzos del año próximo", confirmó Telefé, que junto con RGB Entertainment -productora de Gustavo Yankelevich-, anunciaron que el espectáculo llegará en 2023.

Las imágenes de los actores juntos se viralizaron rápidamente en las redes sociales ya que los seguidores de la exitosa serie estaban esperando que comunicaran su llegada al teatro. A la reunión no asistió Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena Fuseneco, ya que en su momento había publicado un comunicado dejando en claro que no iba a ser parte: "Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa".

Casados con hijos aparece en la temporada final de Better Call Saul

La nueva temporada de Better Call Saul, la exitosa serie que es un spin off de Breaking Bad, sorprendió a todos ya que en uno de los capítulos la recepcionista de un hotel está mirando la sitcom argentina protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, Casados con Hijos.

