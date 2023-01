"Tanto que te las dabas de campeón, y cuando te necesitaba, diste tu peor versión": Esta estrofa es una referencia a que cuando el padre de Shakira estaba gravemente enfermo, Gerard Piqué no estuvo con ella para acompañarla.

"Una loba como yo, no está pa’ novatos, una loba como yo, no está pa’ tipos como tú": Es en referencia a que Shakira (45 años) es más grande que Piqué (Gerard Piqué), por lo que lo trata de novato.

"Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música perdón que te sal-pique": En esta línea primero aclara que las críticas hacia Piqué son por sus actitudes y no por culpa de ella, y al final usa un juego de palabras con el apellido del ex fubtolista al decir "sal-pique".