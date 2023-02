Afterlife de Tale Of Us tiene fecha confirmada para su presentación en Buenos Aires 2023. En Bolavip te contamos dónde se pueden conseguir las entradas.

Luego de su debut en Argentina en el año 2018, está confirmado que en este 2023 regresa a Buenos Aires una nueva edición del Afterlife. El festival de música, que pertenece a la firma Tale Of Us, se llevará a cabo el próximo sábado 8 de abril en Mandarine Park, situado en Punta Carrasco.

Los DJ italianos Matteo Milleri y Carmine Conte, que son los organizadores del evento, aún no confirmaron cómo será el line up para esta edición. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que estén presentes tanto Anyma como MRAK ya que serán parte de Afterlife Brasil a principios de marzo.

Cabe recordar que en el 2018 el line up estuvo conformado por Recondite, Mind Against, Agents of time y Max & Anime. En aquella edición también se llevó a cabo en el Mandarine Park y las entradas se agotaron en cuestión de minutos ya que hubo una gran demanda.

+Afterlife en Buenos Aires 2023: dónde se podrán comprar las entradas

Las entradas para el Afterlife en Buenos Aires 2023 se podrán conseguir próximamente en la web oficial del evento, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

