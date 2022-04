Hace un tiempo Daddy Yankee, uno de los artistas más importantes en la historia del reggaetón, anunció que este año se retirará de la industria musical y junto a ello confirmó que dará su última gira: "La última vuelta World Tour". ¿Por qué tomó esta decisión?

+Entradas para ver a YSY A en Argentina 2022: cómo comprar

“Formalmente, estoy anunciando mi retiro de la música brindándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección, el álbum “Legendaddy”. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo me han dado, lo que me han regalado", explicó el artista en sus redes sociales.

+Entradas para ver a Daddy Yankee en Argentina 2022: cuándo se venden y cómo comprar

En esta sintonía, Daddy Yankee añadió: "Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertirlo en el más grande del mundo. Siempre trabajé para no fallarles e inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes y lo logré”.

+Daddy Yankee anunció su retiro

¿Cuándo será la última presentación de Daddy Yankee en Argentina?

Daddy Yankee se presentará en Argentina el 1 de octubre del 2022 en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield). Hay diversas opciones de entradas para ir a ver el show del artista.

Campo general con acceso a tribuna : $6.000 + costo por servicio.

: $6.000 + costo por servicio. Platea Alta sin numerar: $7.500 + costo por servicio.

$7.500 + costo por servicio. Platea : $9.000 + costo por servicio.

: $9.000 + costo por servicio. Platea Preferencial : $12.000 + costo por servicio.

: $12.000 + costo por servicio. Campo VIP Legendaddy: $14.500 + costo por servicio.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Daddy Yankee en Argentina?

La preventa de entradas para ver al artista el 1° de octubre en el Estadio de Vélez Sarsfield comenzará este martes 19 de abril a las 12 horas de Argentina, mientras que la venta general será a partir del miércoles 20 de abril en el mismo horario. Las mismas se pueden adquirir haciendo CLICK ACÁ.

+Daddy Yankee x Bad Bunny - X Última Vez