El lunes 2 de enero de 2023 comenzó el juicio a Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, los ocho acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en el verano del 2020. Allí compartieron el video completo de la brutal golpiza al hijo de María Graciela y Silvino.

En el Tribunal Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, se rompió el pacto de silencio por parte de uno de los rugbiers en las últimas horas. Luciano Pertossi comenzó su estrategia de defensa y reveló que no estaba en un video que mostraron en la sala. El mismo es el que fue difundido en las redes.

"Yo no estaba ahí", reveló el acusado. Y ante las preguntas de Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, dijo: "No te lo voy a aclarar. No te voy a responder". Es importante remarcar que el veredicto del juicio se conocerá el próximo 31 de enero.

+El VIDEO COMPLETO de la golpiza a Fernando Báez Sosa

En las redes sociales se difundió el video completo de la brutal golpiza a Fernando Báez Sosa en el verano de 2020.