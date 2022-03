El Hotel de los Famosos, el nuevo reality de El Trece, abrió sus puertas el pasado lunes y rápidamente se convirtió en uno de los programas más vistos del canal. Este sábado se realizó la primera gala de eliminación entre los 16 participantes, que se definió entre Militta Bora y Kate Rodríguez.

El enfrentamiento consistió en un desafío físico y mental, en el que las participantes tuvieron que dar lo mejor de sí para poder quedarse en el hotel y seguir en competencia por los 10 millones de pesos, premio que se le otorga al ganador luego de los cuatro meses.

El desafío fue un duelo de obstáculos. Milita tardó más en conseguir las cinco pelotas que necesita para jugar al flipper que consagraría a la ganadora, y esa desventaja la hizo perder el juego y convertirse en la primera eliminada de El Hotel de los Famosos.

“En este tipo de juegos, a nivel físico, yo tengo cero capacidad, y se notó mucho la diferencia a pesar de que lo di todo. En un momento, de hecho, me dio vértigo. Yo siento que gané en el aspecto más importante, que es en el corazón. Me gané el apoyo de todos mis compañeros que me alentaron todo el tiempo", dijo la cantante.

¿Quiénes son los 15 participantes que siguen en juego?

Las figuras que participan en El Hotel de los Famosos son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.