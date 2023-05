Roger Waters se presentará en el Estadio Monumental de Argentina 2023 en el marco de la gira "This is not a drill". En Bolavip te contamos todo sobre el show y las entradas.

Roger Waters, músico y compositor británico cofundador de la banda Pink Floyd, se estará presentando en el Estadio Monumental de Argentina en este 2023. El show será el próximo 21 de noviembre en el marco de la gira internacional titulada "This is not a drill".

En el show estará tocando todos sus éxitos como solista y también los hits más importantes de Pink Floyd. Es por ese motivo que no faltarán canciones como "Another Brick in the wall", "Wish you were here" y "Comfortably Numb".

Al momento sólo anunció una fecha aunque se espera que agregue una nueva función si las entradas se agotan rápido. Es importante aclarar que el cantante británico tenía el récord de agotar 9 Estadio Monumental en el 2012 (fue superado recientemente por Coldplay).

+Roger Waters en Argentina 2023: cuándo y dónde comprar las entradas

La preventa de entradas será para clientes Américan Express y comienza el lunes 8/5 a las 10 am por 48 horas o hasta agotar stock. Luego comienza la venta general de entradas. Las podés conseguir en la web de All Access haciendo CLICK ACÁ.

+Roger Waters – This Is Not A Drill – Live From Prague - "Money"

+¿Cuáles serían los precios?

Se especula que los precios de las entradas tendrán un valor similar a los de Red Hot Chili Peppers. Los mismos van desde $20.500 hasta los $48.000 más el cargo de servicio.