Alejo Acosta, conocido como YSY A en el mundo del trap, confirmó en sus redes sociales que estará dando un segundo show en Buenos Aires, Argentina luego de agotar las entradas para el primero en menos de una hora. Es oficial que estará tocando el 4 de junio en el Estadio Obras, ubicado sobre Av Libertador, del barrio porteño de Núñez.

+Entradas para Rosalía en Argentina 2022: dónde comprar y cuándo salen a la venta

El segundo concierto de YSY se anunció con un video: "Pensé que me iba a levantar al otro día e iba a estar sold out, ya iba a ser una locura increíble. No me la dejaron pasar ni una hora. A los 50 minutos ya no había más entradas", dice el artista en el clip. Junto a la publicación escribió: "Lo prometido es deuda. Les dije que siempre estoy pensando en ustedes".

+La China Suárez se lanza como cantante: ¿Cómo se llamará su canción y cuándo la estrena?

El último gran show del creador del "Quinto Escalón" fue en noviembre del año pasado en el Estadio Luna Park, donde presentó “Trap de verdad”, su último trabajo discográfico. En esta oportunidad también tocará todos sus éxitos de "Hecho a mano" y "Antezana 247".

+YSY A - El Amanecer

YSY A en el Estadio Obras: ¿Cómo comprar las entradas y cuánto cuestan?

La segunda función de YSY A en el Obras será el 4 de junio. Las entradas salen a la venta este lunes 18 de abril a partir de las 21 hs haciendo CLICK ACÁ.

El valor de las entradas es de $3.000 + $360 de recargo por los servicios.