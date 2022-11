El mundo del fútbol se vio sacudido por la reciente aparición de Cristiano Ronaldo en los medios, la primera luego del altercado que tuvo en Manchester United por haberse marchado del banco de suplentes hacia el vestuario mientras sus compañeros estaban en pleno juego. ¿La consecuencia? Un partido de suspensión.

La bomba la soltó el propio portugués en una entrevista exclusiva con el periodista Piers Morgan, donde también fue apuntado el actual entrenador de los Red Devils. "Me siento traicionado por Manchester United. Me han convertido en la oveja negra. No respeto a Erik ten Hag porque él no me respeta a mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por tí", expresó con absoluta contundencia.

Las reacciones a la entrevista en redes sociales fueron de caos y, como era de esperarse, el periodista Martín Liberman se subió a la ola para defender a su futbolista preferido. "Qué lindo un tipo con huevos para decir lo que se le canta! Le han tomado el pelo a uno de los mejores de la historia. Aguante Cristiano", posteó a través de Twitter.

Para cerrar, el conductor en ESPN no se guardó nada a la hora de disparar contra Ten Hag. "Es un vigilante sin historia que quiere colgarse la medalla. Después del mundial, a buscar un club que lo quiera y respete", escribió. Un nuevo palo de los tantos que recibió el DT desde su llegada a Inglaterra.