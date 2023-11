La previa a las elecciones presidenciales en Boca están al rojo vivo. El oficialismo esperó hasta último minuto para presentar su lista sobre la fecha límite, que tendrá a Juan Román Riquelme como gran protagonista, mientras que la oposición confirmó a la dupla Ibarra-Macri como la candidata a pelearle la continuidad a los actuales mandatarios.

La opinión pública no está ajena a lo que ocurre en torno al Xeneize y una de las opiniones más esperadas llegó el último lunes por la noche. Es que Martín Liberman, controversial experiodista de FOX Sports, volvió a dejar en claro que su postura es contraria a la de Riquelme. ¿Cómo? Mediante un posteo en X.

“En condiciones normales y con la gente pensando su voto, despojada de la pasión por el ídolo, no cabe duda que debería ganar esta fórmula con facilidad”, fue lo que escribió el reconocido conductor citando una publicación del candidato Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri.

Al pie del posteo, Liberman le fue duro al oficialismo. “Del otro lado un grupo de aprendices que juegan a ser dirigentes y nunca administraron nada”, expresó el periodista en sus redes sociales. Uno de los tantos dardos que le llegaron a Riquelme de parte suya durante la actual gestión.

La cercanía que mantuvo Liberman con Angelici

Si bien Martín Liberman nunca reconoció su fanatismo por Boca ni confesó ser socio, el periodista ha estado cerca de la política azul y oro en los años en los que Daniel Angelici, empresario de gran cercanía a Mauricio Macri, fue presidente del Xeneize. ¿De qué manera? Una amistad con el exmandatario que jamás ocultó.

De hecho, un video de ambos se viralizó a fines de 2022, cuando Liberman bromeó acerca de las acusaciones no probadas contra su persona que indican que recibía pagos o bonos por pronunciarse públicamente a favor del angelicismo.

“Tano, todos dicen que me das sobre. ¿Trajiste el sobre? Qué garca el tano, no me trajo sobres”, fue el chiste que hizo el periodista durante una cena íntima en la que participó Daniel Angelici, entre otras personalidades destacadas.

Por supuesto, el apoyo de Liberman a la fórmula Ibarra-Macri tiene coherencia con la postura que mantuvo durante estos años en contra del actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y su modelo de gestión. Es por eso que, a través de un escrito en redes sociales, el periodista manifestó su intención de que la vigente oposición se transforme nuevamente en oficialismo.