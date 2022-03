¡FALTA POCO! La 1-5/18, telenovela de El Trece, está llegando a su fin y las historias de los personajes se van resolviendo, algunas de ellas con un giro inesperado. En un principio se especulaba que iba a terminar a mediados de abril, pero se confirmó que el final de la tira producida por Polka llegará el viernes 25 de marzo en su horario habitual, 23:15 de la noche.

Sobre el último episodio, Romina Gaetani, una de las actrices que forma parte del elenco, había adelantado en radio La Once Diez (AM 1110) que "es arriesgado, pero para bien". Además, añadió: "Hay un público muy fiel a La Uno que creo que va a estar contento, pero si me preguntan a mí, hubiera hecho un final más rosa. Igual está bueno".

Lali González, quien interpreta a Rita en la tira argentina, también se refirió al último capítulo: "Son escenas inesperadas que van a dejar al público con la boca abierta, no sólo por el giro de la historia de Rita sino por el de muchos personajes. Fue muy fuerte para el elenco grabar las últimas escenas".

La 1-5/18 Somos Uno: ¿Cuándo se emite el final?

El final de la telenovela de Polka se emite este viernes 25 de marzo a las 23:15 horas, justo después de "El hotel de los famosos", el nuevo reality que es conducido por Pampita y el Chino Leunis.

¿Cómo ver ONLINE el final del programa?

El último capítulo de La 1-5/18 Somos Uno será subido completo en el canal de YouTube. Lo podés ver haciendo CLICK ACÁ.

La historia de la telenovela de El Trece

La historia transcurre en el barrio 1-5/18, recientemente bautizado como “La Peñaloza”, donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades que, a pesar de estar privados de algunos derechos y de atravesar la carencia, siempre están dispuestos a colaborar y a luchar por el bienestar de toda la comunidad.