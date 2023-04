Este viernes 7 de abril llega el final de la segunda edición de El Hotel de los Famosos, temporada que no logró consolidarse en El Trece. Aunque la primera fue un éxito con figuras como Locho Loccisano, Martín Salwe, Chanchi Estevez, Majo Martino y Alex Caniggia, en esta oportunidad no lograron encontrarle la vuelta e incluso tuvieron que cambiar de horario.

En un principio el reality que conducen Pampita Ardohain y Chino Leunis comenzó a transmitirse a las 22:30. Sin embargo no lograron hacerle competencia a Gran Hermano y el programa pasó a las 18.30, horario que tampoco funcionó: suele tener un promedio de 5 puntos de rating.

Es importante señalar que además esta temporada tuvo el escándalo entre Flor Moyano y Juan Martino, donde la exparticipante de Combate denunció una violación dentro del programa por parte del actor. Esto generó que distintas marcas se alejen del formato.

+¿Habrá una tercera temporada de El Hotel de los Famosos?

Aunque aún no hay nada confirmado, se cree que no habrá una tercera temporada de El Hotel de los Famosos ya que no le encontraron la vuelta a la segunda edición.

+¿Quiénes fueron los gandores del programa?

Primera temporada: Alex Caniggia

Alex Caniggia Segunda temporada: Sebastián Cobelli.

+Así fue la final de la primera temporada de El Hotel de los Famosos