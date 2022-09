No pega una: las polémicas de Justin Bieber en Argentina

En los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor que se terminó confirmando en las últimas horas: Justin Bieber canceló gran parte de sus shows en Sudamérica luego de haber cantado en Rock in Rio, Brasil. Al momento no se conoce con exactitud el motivo de la suspensión, pero todo parecería indicar que se trata de problemas de salud mental. En este contexto, no tocará el “Justice World Tour” en el Estadio Único de La Plata el 10 y 11 de septiembre.

Además, el cantante canadiense tampoco se presentará el 7 de septiembre en Santiago, Chile, ni el 14 y 15 de este mes en São Paulo, Brasil. Aún Justin Bieber no brindó declaraciones al respecto en sus redes sociales sobre la suspensión de sus shows ya que las productoras fueron las encargadas de informarlo.

En el último concierto que brindó en Argentina, que se llevó a cabo en 2013, se generó un clima tenso entre el cantante y sus seguidores por dos hechos puntuales. A continuación te contamos todos los detalles.

+Supendió su show del 2013 y arrastró la bandera argentina en el piso

En el último show que brindó en Argentina, el cual se llevó a cabo en el Estadio Monumental en 2013, se tuvo que retirar del escenario y suspender su actuación debido a un problema de salud. “Es horrible. Maldita comida en mal estado”, había publicado en Twitter horas más tarde. Además, en los pocos minutos que estuvo arriba del escenario, arrastró una bandera del país en el piso, lo que generó repudio por parte de sus fans.

+Justin Bieber arrastró la bandera argentina en el Estadio Monumental

+Fue denunciado por un fotógrafo en el país

En su última visita al país recibió una denuncia por parte de Diego Pesoa, fotógrafo que intentó retratarlo cuando se dirigía a su camioneta para volver al Hotel Faena. En ese instante, los guardaespaldas lo increparon y le sacaron la memoria de la cámara. Luego de lo sucedido, que quedó grabado por un celular, el argentino decidió demandarlo y por ese motivo no pudo regresar por varios años.

+Los guardaespaldas de Justin Bieber agredieron a un fotografo