Días después de comentar su pequeño problema en una de sus orejas, Morena Beltrán volvió a aparecer en las redes sociales, para contar otro inconventiene que tuvo, esta vez en sus pies, que no terminó de la manera que esperaba la periodista de ESPN.

Esta vez, Beltrán mostró en los últimos días su pie que estaba hinchado, por lo que debía ponerlo en hielo para recuperarse, algo que en sus historias reconoció que no le gustaba, "tiene que estar 8 minutos y recién va 1, pero hace un año, no se pasa más", comentó la periodista, que al no ver avances decidió ir a la guardia.

"El señor cara de papa (como le apodó a su pie hinchado) mejor, vine a la guardia porque anoche se puso un poco morado, para descartar cualquier cosa", posteó en una historia contando como seguía su situación, que terminó de la peor manera esperada: "Todo el optimismo acaba de llegar a su fin, es fractura amigos", comentó.

Sus seguidores, le respondieron las historias haciendo chistes sobre la situación, mientras que otros le preguntaron sobre su presencia en el partido entre River y Boca del próximo domingo, a lo que respondió: "En muletas voy", confirmando que estará en el Más Monumental.