La muerte de Diego Maradona sigue doliendo en lo más profundo de todos los futboleros. Y a pesar de que resta menos de un mes para que se cumpla el primer aniversario de su partida física, aún continúan subastándose sus bienes personales.

A mediados de diciembre, se llevará a cabo una nueva subasta en donde figurarán algunos inmuebles, automóviles y muchas camisetas de la colección personal que tenía Pelusa. Dalma, Giannina, Diego Jr., Jana y Diego Fernando, serán quienes reciban el dinero recaudado.

Habrá tres inmuebles que serán subastados: uno ubicado en la calle Cantilo, en el barrio de Villa Devoto. La tasación inicial es de 900 mil dólares. Pero también figura una casa en Mar del Plata, ubicada en la avenida Carlos Tejedor, cuya tasación arranca en 65.000 dólares.

En cuanto a los vehículos, figuran un BMW M4 (coupe), año 2017, que posee un valor de base tasado en 165.000 dólares, también un BMW 750 I (sedan 4 puertas), año 2017, pero que tiene un valor inicial de 225 mil dólares. El último automóvil que se subastará será un Hyundai H-1, (furgoneta multiplaza), año 2015, y que posee un valor inicial de 38.000 dólares.

También habrá muchísimos artefactos que Maradona tenía guardados en una baulera, donde aparecen varias camisetas de fútbol, además de cuadros, relojes, y adornos. Entre las camisetas, figuran varias autografiadas y dedicadas al ex capitán de la Selección Argentina: una de Millonarios de Colombia que dice "para el más grande de todos", una de Manchester City firmada por su ex yerno, que dice "para mi Diego Gay con todo mi cariño, Agüero Kun"; una de Bulgaria con la dedicatoria de Stoichkov que dice "para mi gran amigo Diego A. Maradona con cariño"; una de Shangai Shenhua que dice: ".. Tevez (32)", una de la Selección Argentina Masculina de Hockey con 14 firmas; una de Boca con varias firmas; una del Club Jeonbuk con algunas firmas; una de Atlético Mineiro con la dedicatoria de Jesús Dátolo; una de Napoli, perteneciente al eslovaco Marek Hamšík, autografiada, y también una de entrenamiento de la Selección de Brasil, dedicada por Rivelino que dice "maestro Maradona todo o carinho do amigo. Rivelino".