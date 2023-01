Una de las colaboraciones más esperadas llegó, ya que Tini Stoessel y La Joaqui lanzaron la canción "Muñecas", hoy, jueves 12 de enero. Ambas cantantes son de las más populares del momento, y los fans pedían hace tiempo que hicieran un tema juntas.

En la canción también colabora el DJ y productor Steve Aoki, que le pone música a "Muñecas". Es un tema que promete ser uno de los más escuchados del verano y a continuación, te mostramos la letra completa.

La letra completa de "Muñecas", la canción de Tini y La Joaqui

Hoy salgo con la muñeca

Volvemo' al amanecer

Se destapan la' botella'

Hoy hay lluvia de Moët (Mm)

Hoy salgo con la muñeca (Uh, wu)

Volvemo' al amanecer (Yeah, yeah)

Se destapan la' botella' (Uh, wu)

Hoy hay lluvia de Moët

Mano arriba la que está soltera

Que lo baile contra la pared

La que está soltera

Que lo baile contra la pared (Yeah, yeah)

De nosotra' no saben na', tu cintura viene y va

Vos tan buena, yo tan mala, juguemos al ying y al yang

Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can can

Deja que hable la gilada, que yo te como en huelga

Muñeca, yo te gusto cuando hago RKT

Se que esta' buscando que esta turra te la de

Esto es un asalto, las mano en la pared

La Tini, Tini, Tini esta noche tiene sed

Descorchando Moët, re bellaca

"Nena, por vos peleo hasta con faca

En el mundo hay tantas wachas y vos sos la que me mata

Y si alguien te toca, le tiro, placa, placa"

Hoy salgo con la muñeca (Uh, wu)

Volvemo' al amanecer (Yeah, yeah)

Se destapan la' botella' (Uh, wu)

Hoy hay lluvia de Moët

Mano arriba la que está soltera

Que lo baile contra la pared

La que está soltera

Que lo baile contra la pare (Tini, Tini)

Ey, tu tranca, baby, que esta noche cero estrés

Yo se bien que tienes novia, si tu quieres somos tres

Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes

Esta noche, tres en punto, yo te doy para que me de'

La que está soltera

Contra la pared

La que está soltera

Y la que no también

La que vino sola

Tomando fernet

La que está soltera

Y la que no también

Hoy salgo con la muñeca (Tini, Tini)

Volvemo' al amanecer

Se destapan la' botella'

Hoy hay lluvia de Moët

Mano arriba la que está soltera

Que lo baile contra la pared

La que está soltera

Que lo baile contra la pared (Tini, Tini, Tini)

Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca

Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca (Y La Joaqui)

Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca

Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca

El videoclip oficial de "Muñecas"