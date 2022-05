Santiago Maratea volvió a la carga el pasado lunes 2 de mayo con una colecta solidaria para ayudar al Fútbol Club Ezeiza de la Liga Metropolitana, un equipo que sueña con llegar a la D pero atraviesa dificultades económicas. En pocas horas superó los 1.5 millones de pesos que necesitaba el club y ahora quiere colaborar con otras instituciones.

+Quien quedó eliminado en el Hotel de los Famosos el lunes 2 de mayo

“Como no tienen cancha, siempre juegan de visitantes. La historia es medio triste, pero ahora es cuando intervenimos nosotros. Como no podemos comprar un club, y hacer que la municipalidad de Ezeiza nos banque, la idea es alquilar un lugar por 2 años, que nos sale como un 1.5 millones de pesos”, explicó el influencer en una historia de Instagram. Y reflexiono: "Hay muchos clubes que son de barrio que reciben a todos los pibes y que no tienen cómo sustentarse y muchos desaparecen después. Tienen un rol importante en la sociedad y en Argentina, cualquier club deportivo tiene un rol importante en la sociedad".

+Argentina Tierra de Amor y Venganza 2: Justina Bustos habló de la relación entre su personaje y el de la China Suárez

Además, añadió: “A partir de ahora, toda la gente que no es fanática de ningún club y no les importa el fútbol cuando le pregunten ‘de qué club sos’; en vez de responder ‘no me gusta el fútbol’, va a responder de ‘Fútbol Club Ezeiza’”. Junto a este mensaje compartió el usuario de Instagram del club (@f.cezeiza) que ya superó los 30.000 seguidores.

Luego de llegar a la meta, Maratea explicó que es importante seguir sumando dinero para ayudar a otras instituciones: “Si juntamos tres millones de pesos podemos ayudar a dos clubes. Así como con Corrientes queríamos equipar un cuartel de bomberos y equipamos a 24. Bueno, igual, pero con clubes de barrio”.

¿Cuál es el CBU y el Alias para ayudar a los clubes de barrio?