Duki, uno de los artistas más reconocidos de Argentina en la actualidad, publicará una nueva canción luego de lo que fue el éxito mundial de "Harakiri" junto a C.R.O. La misma saldrá este miércoles 3 de mayo a la 21:00 horas (horario de Argentina) y se llama "Apollo 13".

Aunque la misma aún no fue publicada en todas las plataformas digitales, la letra está filtrada en YouTube. Esto se debe a que desde hace varios meses Duki viene mostrando en sus redes sociales algunos recortes de la canción.

Es importante remarcar que Apollo 13 será parte del nuevo disco de Duki, el cual también contará con hits como "Givenchy" y "Si me sobrara el tiempo". La próxima canción que lanzará se llama "Call Me Maybe".

+Letra de Apollo 13, la nueva canción de Duki

Aprendí lo que era odiar por culpa 'e esa pussy

Voy a matarlo a Cupido, me compré una UZI

Esos feka' no saben lo que es ser el Duki

Me seco las lágrima' con mi pañuelo Gucci



[Estribillo]

Y cada lágrima vale más de un millón (Yeah)

Por cada una relleno un río en tu honor

Y cada ve' que tomo botella' de alcohol

Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol



Los Backwood son honey, se van in the morning

Como JB, lonely, Burberry es la combi

Mi crew quе nunca pese, en mi еspalda están blessed

Vuelo, Apolo 13; suerte en un martes 13

Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella

Le dejé un mensaje dentro de una botella

La luna quedó chica, le dejé mi huella

Busco mi lugar entre las estrella'

[Estribillo]

Y cada lágrima vale más de un millón

Por cada una relleno un río en tu honor

Y cada ve' que tomo botella' de alcohol

Quedo gritando tu nombre hasta que salga el sol



Cero tras cero, los sumo

Sabe que soy número uno

En la calle pesado like sumo

No compro pantalla de humo

Blanco y negro como panda

Marketing de propaganda

Buenos Aires suena a Atlanta

Eso a mi baby le encanta

Voy para LA, Beckham del Galaxy

Piquete fantasy, me llevo el maletín

Usted no está en mi team, fuck a los enemie'

Tomo del Hennessy...

+Canción filtrada: así suena Apollo 13 de Duki