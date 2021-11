En las últimas horas explotó una nueva polémica por las declaraciones de Nicki Nicole sobre Diego Armando Maradona. En una entrevista con el Diario El Pais de España, la joven cantante se manifestó en contra de la figura del astro futbolístico y generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan", manifestó Nicki, de 21 años. "Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", agregó.

En las redes hubo polémica y muchas críticas para la cantante. Quien salió a defenderla fue Duki, uno de los raperos más famosos del país. "Te quiero y te admiro Nicki, hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena", señaló.

"Por qué se calientan en dividir y pelear, cada uno elige a quién respeta y a quién sigue. En un momento en el que estamos tan mal como país, ¿de qué sirve seguir tirando mierda?", sostuvo el principal exponente del trap en Argentina. Y sentenció: "Condenemos las cosas que están mal, no la opinión del otro". Minutos después, cerró su cuenta de Twitter.