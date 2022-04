El domingo 10 de abril fue el anteúltimo programa de MasterChef Celebrity 3, en donde Tomás Fonzi y Micaela Viconte, los dos finalistas, debieron realizar un menú completo de tres pasos (entrada, plato principal y postre) en 90 minutos. Este lunes 11 se conocerá al ganador de la competencia aunque ambos participantes ya tienen en mente lo que harían con el premio en efectivo de $1.500.000 en caso de ganar.

Mica, embarazada de ocho meses, dialogó con Clarín y señaló: "Es un incentivo y no te voy a decir que me falta, pero la plata siempre viene bien. Más en este momento de ser madre porque imagino que me voy a tener que encerrar cuando nazca Luca un tiempito y mi prioridad será otra. Creo que lo usaría para hacer mi primer viaje familiar con Luca".

Por su parte, Tomás explicó: "Para mí será una yapa también para darme algún gusto. Un paseo, algún viajecito con mi mujer y mis hijos cuando se pueda".

Día y horario: ¿Cuándo se conocerá al ganador de MasterChef?

Este lunes 11 de abril a las 23 horas la fecha elegida para develar si Mica o Tomás levantarán el trofeo de esta tercera temporada.

Transmisión: ¿Cómo ver el programa EN VIVO y EN DIRECTO?

El programa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de Telefé. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming mediante DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y otros prestadores similares.