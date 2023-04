En los momentos en los cuales no se encuentra en los programas de ESPN o en las transmisiones deportivas, a la periodista Morena Beltrán le gusta interactuar con sus seguidores tanto de Twitter como de Instagram, y en las últimas horas en sus redes contó un accidente que tuvo hace 7 años.

Subiendo videos en sus historias de Instagram, Beltrán comentó lo que le sucedió cuando iba al secundario y que tuvo como consecuencia la ruptura de su oreja izquierda, en la que le quedó un pequeño agujero en la parte superior debido a que se quitó un arito de forma incorrecta.

"Perdí un arito que me hice y para que no se me cerrara me iba poniendo otros. El tema es que eran más grandes, más pesados o me los enganchaba con el peine. En ese momento me dolía un toque y se me pasaba", comenzó contando y mostrando la herida que le quedó en su oreja izquierda.

Y siguió con su anécdota: "Un día, frente al espejo, me estaba peinando y vi que literal el arito del moño que tenía estaba colgando de un hilito (lo que quedaba de oreja). Así que me lo saqué, esa pielcita también. Y así quedó la magia. Joda. Una cagada porque me re gustaba, pero me la mandé. Pensé varias veces en pegármelo, pero ya fue. ¿O no?".

Sus seguidores, le respondieron su historia diciéndole que se deje la oreja así ya que tenía su propio estilo, mientras que otros se lo tomaron con risa, diciéndole que era una "oreja pácman", o que es "una oreja con hambre", despertando la risa de la periodista.