"No puedo pedir más señales": el tierno posteo de Dalma Maradona para Diego

Es una semana especial para la familia de Diego Armando Maradona y también para todos sus fanáticos. Este 25 de noviembre se cumple el primer anivesario del fallecimiento del ídolo y su recuerdo está más que vigente.

Mientras se espera un homenaje al "10" en varios puntos del país y del mundo, Dalma Maradona lo recuerda a su manera. Una de las hijas de Diego publicó un mensaje especial a pocos días de que se cumpla un año de la muerte del astro.

Dalma subió una foto del "Pelusa" en su época como futbolista de Argentinos Juniors. Y escribió: "Sigue este viaje... Y justo me dijeron una frase que siempre me decía él... 'Si vos estás bien, yo estoy bien'. No puedo pedir más señales".

Por su parte, su hermana Giannina compartió varias publicaciones de sus seguidores con murales y fotos sobre Diego. Y luego publicó: "Necesito dormirme y levantarme el viernes".