Santiago Chano Moreno Charpentier confirmó el regreso de Tan Biónica a los escenarios. La banda, que cuenta con éxitos como "Ciudad Mágica", "Ella" y "Loca", estará brindando un show en Buenos Aires a casi siete años de su separación como grupo.

+¿Por qué se separó Tan Biónica en 2016?

Chano, en entrevista en el programa "Morning Time" de Radio One 103.7, habló en el 2017 sobre la separación de Tan Biónica: "Fueron pioneros en separar un grupo sin que el cantante esté de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión".

En este sentido, agregó: "Estaban mal anímicamente, confundidos. De ninguna manera podés romper de un día para el otro (una banda). De última nos peleamos, no nos bancamos más, pero planeamos un cierre". Y cerró: "Cada canción que tiene Tan Biónica se las di yo, enteras. En cada show dejé todo. Y en un momento choqué, ¿y se hicieron los locos?".

En esa misma nota había dejado en claro que no volvería a tocar con Tan Biónica. Sin embargo, el tiempo terminó juntándolos nuevamente y próximamente estarán brindando un concierto en un estadio de Buenos Aires.

+¿Qué decía la carta de despedida de Tan Biónica?

"Queremos contarles que en este momento el grupo se encuentra en un impasse, y durante este tiempo no realizaremos conciertos ni presentaciones públicas como grupo. Estamos muy agradecidos por su apoyo incondicional y los queremos mucho!", fue lo que anunciaron en 2016 cuando se separaron.

+Tan Bionica - La Melodía De Dios