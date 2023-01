Gran Hermano 2022 va entrando, de a poco, a la recta final del reality más exitoso de la historia argentina: solamente quedan nueve jugadores dentro de la casa y la tensión va en aumento.

Y en las últimas horas, se produjo un nuevo cruce entre Walter y Ariel, quienes la semana pasada habían hecho las pases después de un reto de GH para Alfa. A continuación, te contamos qué sucedió entre ambos participantes.

+¿Por qué se pelearon Alfa y Ariel?

Todo comenzó luego de que Ariel se metiera en una conversación que estaban teniendo Alfa y Romina, que dialogaban sobre con qué participantes seguirían teniendo relación cuando finalice el programa.

Y la palabra del parrillero causó enojo en Walter, que le respondió: "¿Vos los querés ver? Yo no entiendo, no los conociste... ¿A título de qué? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?".

A lo que Ariel cruzó: “¿Qué tiene que ver eso? Les mandé saludos a los chicos, a Coty, como les mando siempre, siempre lo hago. Alfa, te pensás cosas que no son. Yo me muestro así como soy”.

"También dijiste que esto se convirtió en Arielandia, y esto es Gran Hermano, no es ni Romilandia, ni Arielandia. Son mensajes subliminales. Yo no estoy loco, desde que vos entraste nada cambió, vos no cambiaste nada. Entraste a jugar como el mejor, a aplastarme a mí, a que me echen, aplastar a Romina porque no te daba romero. Entonces vamos a ser claritos", continuó con el ataque el participante de mayor edad.

“¿Vamos a estar tres veces por día con lo mismo? Te molesta si saludo a los pibes, si no saludo a los pibes... Dejame tranquilo, si yo no te juzgo a vos por lo que decís. Dejanos de romper las pelotas, te trato de respetar, de charlar, de que nos vinculemos mejor. Trato eso. Quiero eso para nuestro futuro y que se decida cuando se decida”, dijo Ariel, que se encontró con uno duro mensaje de su compañero: "Yo no tengo futuro con vos, entraste a jugar como el mejor. Quisiste sacarme a mí, a Romina con el tema del romero y te pegó una parada de carro ese día. ¿Vos me estás cargando o vivo en otro planeta?”.

+¿Cómo ver Gran Hermano 2022?

La nueva emisión de Gran Hermano, donde se revelaran nuevos detalles sobre la casa más famosa del país, se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de Telefe. Por otro lado, se puede ver lo que está sucediendo dentro del hogar en Pluto TV, las 24 horas haciendo CLICK ACÁ.