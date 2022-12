"Era muy fachero. No sabés lo fachero que era. Y bueh'. Pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg". El es Ariel Ansaldo, el nuevo participante de Gran Hermano Argentina 2022.

Ariel tiene 45 años y es de Berazategui. Es Licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, hizo Marketing BTN, promociones y coordinó viajes de egresados. En plena pandemia armó "El Quincho de Ansaldo", una parrillita donde la gente va a comer.

"Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr atrás de la guita. Si hay algo que me encanta es, ante todo, reirme de mi mismo", contó Ariel en su presentación.

"Cuando entre a la casa los voy a volver locos. Los voy a hacer divertir, me voy a divertir yo y los voy a manipular. Es más fuerte que yo, no voy a poder evitarlo", afirmó.