"Chicas como yo no hay en todos lados", aseguró Coti Romero, participante de Gran Hermano Argentina 2022. Su cuenta de Instagram es @cotyrommero.

Coti tiene 20 años y es de la provincia de Corrientes. "Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno", aseguró.

En cuanto a su estrategia, dijo: "No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad".

"Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer", concluyó.