Está confirmado que el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli regresará en el mes de julio y será transmitido por la pantalla de América TV. Se emitirá los lunes, martes, jueves y viernes desde las 22:00 horas con el fin de dominar el rating. En este sentido, se confirmó el primer participante de la temporada: Tomas Holder, ex Gran Hermano 2022.

“Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok, que al principio había muchas críticas", comentó en su Instagram el influencer de 22 años. Y agregó: “Se lo debo mucho a ustedes. Espero que disfruten de este Bailando que va a estar muy bueno”.

Cabe aclarar que hace algunas semanas se reunió Marcelo Tinelli con Guido Kaczka, dueño de Kuarzo, la productora de Gran Hermano. Se espera que en los próximos días se confirmen otros exhermanitos en el programa de baile. Julieta Poggio, Coty Romero y Marcos Ginocchio son los que más chances tienen de ingresar al programa.

+ ¿Cómo será el formato del Bailando 2023?

La estructura del programa que lidera Marcelo Tinelli será similar a la ya conocida por todos los televidentes. Habrá entre 16 y 18 parejas de baile, que serán presentadas en una alfombra roja en el programa de apertura, mostrando así todos sus 'looks'. Las emisiones serán en vivo y no grabadas, como acostumbra América con el resto de su programación.

+De qué se va a tratar el nuevo proyecto de Marcelo Tinelli en América

Además, según manifestó Ángel de Brito en 'LAM', como innovación al histórico formato, habrá contenido en streaming en Twitch y YouTube, y una fuerte actividad en Twitter, Instagram y Tik Tok. También contó que se evalúa crear un espacio radial, una especie de "Baila TV", de acuerdo a las palabras del ex-dirigente de San Lorenzo.