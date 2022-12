Los participantes que ingresaron a Gran Hermano 2022, el reality que es furor en la pantalla de Telefe, se encuentran completamente aislados del mundo exterior durante casi cinco meses. Es por ese motivo que, cuando necesitan contención, suelen hablar con un psicólogo que los ayuda desde el confesionario. En este sentido, en Bolavip te contamos quién es este profesional de la salud que es parte de la casa más famosa del país.

El psicólogo que contiene a los participantes desde el confesionario es Juan Rodríguez Mentasti. Laura Ufbal, una de las panelistas del formato, se sacó una foto con él y la subió a sus redes sociales. Ese fue el momento exacto en el que se comenzó a difundir su nombre por los distintos medios de comunicación.

Según comentaron los propios participantes, Juan les da algunos pequeños consejos sobre su juego y qué actitudes tomar sobre distintas situaciones. Sin ir más lejos, hace algunas semanas Agustín "Frodo" Guardis le comentó a sus compañeros una charla que tuvo con el psicólogo con respecto a su relación con Julieta: "Me dijo que sea directo y le diga lo que siento, pero no cruce esa línea para que no me haga mal".

Gran Hermano es reality en el que, durante unos tres meses, un grupo de personas conviven en una casa, totalmente aisladas y con cámaras vigilandolas las 24 horas del día.

Para cada concursante el objetivo del programa consiste en ir superando una serie de expulsiones resultantes de los votos expresados periódicamente por la audiencia. De este modo, a medida que los concursantes van siendo expulsados uno a uno, al final sólo queda un ganador o ganadora.