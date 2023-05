En las últimas horas, Tomás Holder fue tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter, luego de que se filtrara un video suyo teniendo relaciones con una mujer.

Al influencer de 22 años, que se alcanzó su nivel más alto de fama luego de formar parte de Gran Hermano 2022 (donde fue elh primer eliminado), ya le había sucedido algo así previamente.

La chica que está en el video con Holder

Mucha gente se llegó a preguntar quién es la mujer que se encuentra en el video prohibido junto a Tomás Holder. El usuario de Instagram es @aguztana y se hace llamar 'La Tanita'.

"Taurina hasta los cuernos. All you need is Love. Campeona del mundo. Las cosas claras y el TECHNO oscuro", dice su descripción.

¿Qué dijo Holder del video?

En Twitter también se hizo viral un video en donde el rosarino ve lo sucedido junto a sus amigos. Lejos de sentir incomodidad o de avergonzarse, suelta una carcajada y dice: "Ese soy yo cog...”