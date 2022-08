The Rose, una de las bandas k-pop más reconocidas en el mundo, estará brindando un show en Niceto Club, ubicado en el barrio de Colegiales, Capital Federal. El grupo liderado por Kim Woosung se estará subiendo al escenario el próximo viernes 2 de diciembre desde las 18:30 horas.

La banda, que fue nombrada en 2017 como uno de los "Nuevos artistas de K-pop a seguir" por Billboard, estarán tocando EN VIVO todos sus éxitos como "She ´s In The Rain", "Sorry", "Red" y "Beauty and the Beast". La gira mundial se llama "World Tour Heal Together 2022".

Además de tocar en Argentina, The Rose anunció en sus redes sociales que estarán tocando en otros países de Latinoamérica como México, Chile, Perú y Brasil. Sus últimas presentaciones serán en Europa, más precisamente en España y Francia.

+The Rose - "RED"

The Rose en Niceto Club 2022: cómo comprar las entradas

La preventa de entradas para ver a The Rose en Niceto Club desde el miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana haciendo CLICK ACÁ. La venta general comienza el mismo día a las 12 horas.