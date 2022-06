Alario estuvo como invitado en el piso de ESPN F90 y allí el periodista que ejerce de conductor revivió la frase que tuvo con el ex River en una entrevista del pasado. La reacción del Pipa, imperdible.

Una de las situaciones más insólitas vividas en el último tiempo a nivel televisivo en lo que respecta al deporte fue la pregunta hecha por Sebastián Vignolo a Lucas Alario luego de un partido de Champions League con el Bayer Leverkusen donde el Pollo prácticamente no le consultó sobre el encuentro, sino que sin rodeos soltó una pregunta en la que le dijo "si te quieren incorporar de Boca, ¿decís que si o que no? ¿Si te llama Román vendrías a Boca?".

Esto, lógicamente desacomodó al delantero y convirtió la frase en un meme por lo llamativo de la cuestión. Y si bien ya hubo encuentros tras esa entrevista entre Alario y Vignolo, esta tarde el Pipa se hizo presente en el piso de su programa del mediodía en ESPN y al margen de hablar de su presente y su futuro, también recrearon esa cómica situación.

A pura risa, el conductor de F90 le dijo nuevamente "¿Y si te llama Román?", a lo que Alario respondió también entre risas y de manera irónica que "no lo llama más". "Sabés que está registrada esa frase, ¿no?", comentó Vignolo, y de nuevo el Pipa se la siguió con un chiste: "Si, se hacen memes y todo, ja".

Por último, el delantero nacido en el pueblo santafecino de Tostado contó que esa frase tuvo repercusión en su seno cercano. "A mi con eso ya no me dicen nada, pero me jodieron sabés cuánto. Te mataban a vos", sentenció Alario señalando al Pollo mientras todo el panel de F90 estallaba de risa. ¡Crack!