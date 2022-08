A raíz de lo ocurrido el último domingo entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano, cuya consecuencia fue la suspensión de ambos futbolistas para los próximos dos encuentros, Juan Román Riquelme aceptó dialogar en exclusiva con ESPN F90 para hablar de toda la actualidad de Boca en un contexto adverso desde lo deportivo.

La principal consulta hacia el vicepresidente del Xeneize fue en relación a la pelea entre dos de los jugadores del plantel profesional y no dio vueltas con su respuesta: "Tuvieron una discusión y deben reflexionar". Luego, quien tomó la palabra fue Federico Bulos, panelista del programa que conduce Sebastián Vignolo, y el tema en cuestión fue en torno al trabajo de Hugo Ibarra.

El "Negro" preguntó acerca del futuro del puesto de DT y Riquelme mostró confianza en el tridente técnico. "Ganó los dos campeonatos. Hizo méritos para estar en el lugar que está", señaló Román acerca de los pergaminos de Ibarra en la Reserva. Discordante con la respuesta, Bulos interrumpió para insistir con la temporada 2023 y la Copa Libertadores, algo que no le gustó al vicepresidente de Boca.

"Pará, pará. Dejame terminar", reclamó el dirigente e ídolo del Xeneize mientras el periodista le volvía a dejar en claro que su anterior respuesta no lo dejó conforme: "Vos me hablas de la Reserva y yo... está bárbaro". Luego de un momento de pausa, Riquelme se puso firme: "Yo hablo y después vos contestás, si no hablás vos solo". Un pequeño altercado que nunca suele faltar en cada entrevista al vicepresidente de Boca.