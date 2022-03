Zaira Nara, que trabajó muchos años junto a Gerardo Rozín y se acercó a La Peña de Morfi para homenajear al conductor, habló con Socios del espectáculo (El Trece) sobre el futuro del exitoso programa de Telefe.

"La verdad es que no me llegó claramente ninguna propuesta para conducir el programa. Digo siempre lo mismo, para mí 'La Peña' es un programa recontra difícil y recontra completo y es un programa hecho a medida para Gerardo. Hay que saber, entre otras cosas, mucho sobre música y no me veo preparada en ese aspecto", explicó.

Además, comprendió a Iván De Pineda, quien finalmente no será el conductor del ciclo: "Es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue también inteligente en tomar esta decisión. Seguramente".

Iván de Pineda finalmente no será el conductor de La Peña de Morfi

Lucas Bertero reveló en Intrusos el motivo por el que Iván de Pineda se habría bajado de La Peña de Morfi: “Gerardo Rozín estaba para estar aun sabiendo lo de su enfermedad, no las cinco horas sino un par de horas, hacer el inicio, el arranque, dar la bienvenida a los conductores invitados, así los llamaban. Iván de Pineda nunca fue convocado para ser el conductor fijo de La Peña, sino que era un conductor invitado, junto a Zaira Nara, la Sole Pastorutti y Jésica Cirio que sí es fija”.

“Iván empieza en abril a rodar Pequeño Gran Viaje y también hace Pasapalabra, entonces él dijo ‘yo grabo un par de programas como conductor invitado pero no voy a estar todo el año porque tengo que viajar’”, detalló Bertero.