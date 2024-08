En diciembre de 2023, los socios de San Lorenzo fueron a votar masivamente porque el club necesitaba un cambio drástico luego de varios años de abandono y desmanejos dirigenciales que terminaron con una crisis institucional y económica. El presidente elegido fue Marcelo Moretti, pero desde su arribo los problemas no comenzaron a solucionarse, sino que por el contrato parecieran haber empeorado. En esta oportunidad, Pablo García Lago renunció como Secretario -continuará como vocal alejado del bloque oficialista- y esto se suma al reciente conflicto con Néstor Ortigoza, a quien corrieron del manejo del fútbol.

Pero los casos de Pablo García Lago y Néstor Ortigoza no son los únicos problemas que tuvo Marcelo Moretti recientemente. No hay que olvidarse que San Lorenzo fue acusado de un hecho gravísimo por parte de Independiente Rivadavia de Mendoza -precisamente por su presidente Daniel Vila- de haber enviado un comprobante falso en la compra de Matías Reali, un hecho sin precedentes en el fútbol grande de la Argentina.

García Lago explicó por qué renunció como Secretario

“Uno entra una ilusión, con ganas de trabajar, de llevar a un club moderno y solucionar problemas que viene de arrastre, que son muy grandes. Y no encontré soluciones, por parte de la dirigencia que compartía. Como que vivieran en otro mundo, no toman conciencia real de la situación que están y San Lorenzo es un club que sale con la colaboración. Lamentablemente veo que las enemistades son grandes, el ataque con la oposición es grande y es complicado, es muy complicado llevar un club de esa manera”, afirmó García Lago en diálogo con TyC Sports.

Sergio Costantino, Pablo García Lago, Jorge Macri y Marcelo Moretti. (Foto: Tw de Pablo García Lago).

Además, agregó: “Cuando se abren frentes de distintos lugares: de lo económico, desde lo político, desde lo social se hace insostenible. Desde que asumimos, asumimos una bomba de tiempo, una bomba de tiempo donde cada cajón que se abría era una bomba y hay que solucionarnos y trabajo, el tema es que hay que trabajar y yo venía que no todos tirábamos para el mismo lado, lamentablemente. La situación económica es altamente preocupante”.

Una traición y desarreglos económicos

García Lago dijo que se firman contratos por encima de las posibilidades del club: “Se me han puesto a disposición contratos que para mi era excesivos para el club, por lo cual preferí no hacerlo. Pido una licencia por una cuestión médica y aprovecharon para firmar esos contrato en mi licencia. Contratos tal vez que no compartían las cláusulas o las condiciones, ya no tanto de lo económico sino en cuestiones estrictamente jurídicas, yo soy abogado con más de 30 años como profesional y no compartía en la sintaxis en determinadas cláusulas”.

También, dijo: “La palabra fracaso es muy grande, van ocho meses de una gestión y ocho meses con muchos inconvenientes. El 90% son tiros en los pies, generados por la misma gestión. Estoy convencido que San Lorenzo se soluciona con un concurso preventivo o un concurso privado de alguna manera pero no de esta forma. La austeridad y esto que no se está haciendo en un club que tiene un déficit grandísimo mensual económico y seguimos contratando de manera que yo no comparto”.

El miedo a que quieran convertir a San Lorenzo en una SAD

“Temo por la intervención. Lo que vengo planteando. No solo es factible que intervengan al club para privatizarlo sino que lo manifesté. Lamentablemente un acuerdo que mantuvo el presidente con un sector político de la oposición, que no participó en las elecciones, y desconocía ese acuerdo previo a la elección en el cual se le impusieron esas auditorias casi como exigencia. Esos estudios de auditoria tiene una estrecha vinculación con gente del actual gobierno.”, expresó García Lago.

Además, añadió: “Y esa auditoria no avanza porque hay denuncias en la Inspección General de Justicia que hay que contestar donde nos imponen determinados profesionales, que a su vez era los que se habían hecho las denuncias y tenía que contestarlas al mismo tiempo. Como profesionales no puedo permitir, o consentir, que el profesional que me inició la denuncia sea el que se las conteste al mismo tiempo”.

“En esa vinculación que tienen con personas al actual gobierno aparecen estas denuncias iniciadas a la gestión anterior sobre periodo 2018, 2019 y 2020 y estas notificaciones pueden llevar a la intervención de San Lorenzo de Almagro. La defensa de San Lorenzo está en la masa societaria y si la masa societaria desaparece porque hay una intervención, se hace la puerta a las SAD”, concluyó el actual vocal del Ciclón.