Hace tiempo que San Lorenzo entró en un descalabro difícil de explicar. El paso de Rubén Insúa fue un oasis en medio de malos momentos deportivos y solamente por esa racha con el Gallego se explica que el Ciclón esté disputando los octavos de la Copa Libertadores, certamen en el cual el próximo martes abrirá la serie ante Atlético Mineiro en el Nuevo Gasómetro.

La gestión anterior estuvo repleta de irregularidades y el comienzo de la era Moretti fue por el mismo carril. Sin ir más lejos, esta dirigencia fue acusada de enviar comprobantes de pago falsos por el pase de un jugador -Matías Reali- aunque después todo se solucionó.

Marcelo Moretti llegó a la presidencia y como caballito de batalla lo tuvo a Néstor Ortigoza, el autor del tanto ante Nacional de Paraguay para ganar la Copa Libertadores 2014, y esa presencia ayudó a que pueda convertirse en presidente. La relación entre ambos comenzó a empeorar drásticamente en los últimos tiempos y ninguno de los dos se quedó callado.

Ortigoza, al hueso

Hace algunos días, Néstor Ortigoza dijo en TNT Sports: “Están pasando cosas que no están buenas. El mercado que se hizo fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar fue para que me encargue del fútbol. Hoy van siete meses y contra Independiente no me dejaron pasar, pusieron pasacalles, traen refuerzos en Reserva y me saltean. Estoy tomando la responsabilidad de lo que no decidí”.

Llegó la respuesta de Moretti

El presidente de San Lorenzo fue duro con Ortigoza en charla con Doble Amarilla y anunció que cambiaría de función: “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo. Le agradezco a Néstor por siempre haberme acompañado, pero, a partir de ahora, va a seguir desde otro lugar. En el área de fútbol estarán, junto conmigo, Julio Lopardo, Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez”.

Ortigoza, Reali y Moretti.

El comunicado de San Lorenzo

“El presidente Marcelo Moretti resolvió lanzar un plan de reestructuración general del fútbol de San Lorenzo con el objetivo de potenciarlo en todos sus aspectos, partiendo de una línea de trabajo que privilegie una perfecta sintonía entre todas sus áreas. Habrá una nueva Secretaría de Fútbol Profesional.

Estará liderada por el dirigente Julio Lopardo, quien ya fue presentado por el presidente ante el plantel profesional y el cuerpo técnico luego del entrenamiento matutino de este domingo. Además, la Secretaría estará integrada por el vocal Alejandro Tamer y por los ex jugadores azulgranas Angel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez, ambos como coordinadores.

Mientras tanto, Ariel Graña continuará desarrollando su tarea a cargo del staff del plantel profesional. La reestructuración impulsada por el presidente también alcanzará a las Divisiones Inferiores.

En la próxima reunión de Comisión Directiva se tratarán las designaciones del vocal Javier Allievi como presidente de la Subcomisión de Fútbol Juvenil, de Ricardo Saponare como vicepresidente y del asambleísta Ignacio Carreira como secretario y encargado de la Reserva”, compartió el Ciclón en sus redes sociales oficiales.