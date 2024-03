Dani Alves fue visto en la calle por primera vez desde el lunes en que dejó la prisión Brians 2 tras pagar una fianza de un millón de euros y recibió agresiones mientras se dirigía a la Audiencia de Barcelona para firmar como deberá hacerlo semanalmente mientras esté en libertad provisional.

En el trayecto que recorrió en la vía pública, acompañado de su abogada Inés Guardiola, hasta llegar al establecimiento judicial, el brasileño fue increpado por una persona que se encontraba en la calle. “Alves, ¿tienes mucho dinero para violar? Tienes dinero para violar, ¿no? Y para pagar”, le gritó.

El exjugador de Barcelona y la Selección de Brasil no se inmutó y continuó caminando sin dar entidad a la persona que lo increpaba, quien sin embargo no cesó en su reclamo. “Que bien de estilo vas, eh, cabrón. En Brasil, te matan. No te flipes, desgraciado. ¡Es un violador! ¡Violador”, le gritó.

Si bien Dani Alves se trasladó en un automóvil desde su mansión, tuvo que caminar algunos metros hasta la Audiencia de Barcelona, en la que se presentó alrededor de las 9.30 de la mañana de España para firmar por primera vez como requiere el protocolo de la libertad provisional a la que accedió el lunes.

También estaba esperándolo un grupo de periodistas, aunque sin poder acercarse. Uno de ellos le preguntó si se encontraba tranquilo, sin recibir respuesta alguna del exfutbolista pero sí provocando la reacción de quien estaba increpándolo. “¿Tranquilo? ¡Es un violador¡”, repitió.

Polémica por una supuesta fiesta en la mansión de Dani Alves

Apenas Dani Alves estuvo en su mansión de Barcelona tras conseguir la libertad provisional, se esperaba que allí se reencontrara con su familia debido a que el martes siguiente era el cumpleaños de su padre. Según avanzó el diario Marca, esa noche no solo hubo reencuentro sino también una celebración que duró “hasta las cinco de la mañana”, con amigos suyos y de la familia.

¿Cuál es la condena que recibió Dani Alves?

Tras ser declarado culpable por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona, Dani Alves recibió una condena de primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión. Como la condena no está firme, tras pasar 14 meses en la cárcel, el brasileño obtuvo el benefició de la libertad provisional mientras continúa el proceso, luego de pagar una fianza de un millón de euros.