Desde hace poco más de un mes, una de las tendencias más fuertes, tanto en la televisión argentina como en las redes sociales, es Gran Hermano, el reality show en el que 22 participantes conviven dentro de la casa por 4 meses y con el correr de las semanas, tras la nominaciones de los participantes, el público decide quién se queda y quién se va.

Referido a este reality, el ex delantero del Manchester City, Sergio el “Kun” Agüero, habló al respecto en un vivo de Twitch, en donde se tomó un minuto para criticar fuertemente a Sabrina Cortez, una de las participantes, por algunas actitudes que tuvo dentro de la casa en los últimos días.

“Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los 5 años, a Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa, porque yo me entero porque tengo a mi mejor amigo, así que banquemos a Brian. Ya tengo una enemiga, así que ya saben, como dijo Milei, afuera. Sabrina, afuera”, tiró Agüero.

Esto se debe a que Cortez, entró a la casa de Gran Hermano siendo pareja de Fernández, quien además de ser el mejor amigo del Kun, también es el padrino de Benjamín, el hijo del ex delantero y de Gianinna Maradona,la segunda hija de Diego Armando Maradona, y dentro de la misma su comportamiento no fue el mejor para con su novio.

El enojo del Kun en Twitch.

Si bien ella blanqueó a los participantes que estaba en pareja, con el correr de los días dentro de Gran Hermano comenzó a tener una relación afectuosa con Alan, otro de los concursantes, por lo que generó revuelo en las redes sociales y desató el enojo del ex delantero argentino.

“Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco” reveló Cortez en la previa de ingresar al reality show sobre su relación con Fernández, quien luego de lo ocurrido con Alan borró las publicaciones con ella en las redes sociales.

El mensaje de apoyo de Brian Fernández a Sabrina

A pesar de haber borrado las fotos con ella en su cuenta de Instagram, Fernández le dedicó un sentido posteo a su pareja en la misma red social, en el que le muestra todo su apoyo y afirma estar de acuerdo en todas las decisiones que tome Cortez a lo largo de su estadía en Gran Hermano para ganar el reality show.

El particular apodo de Sabrina Cortez

Cuando se presentó en Gran Hermano, Sabrina Cortez reveló un particular apodo, ya que la llamaban la Barbie Camionera. “Me ven delicada y no soy eso. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, explicó la joven que es conocida por su manera franca y directa de expresarse.