Este martes 12 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano Argentina, uno de los realitys show más conocidos de la televisión de nuestro país, en el que 22 participantes conviven dentro de la casa por 4 meses y con el correr de las semanas, tras la nominaciones de los participantes, el público decide quién se queda y quién se va.

Luego de que entren 20 participantes el martes, al día siguiente ingresaron dos más, y allí fue donde entró Sabrina Cortez, quien tiene un vínculo desconocido con Sergio el Kun Agüero, ya que está en pareja con Brian Fernández, íntimo amigo del ex delantero del Manchester City.

Cortez, quien es conocida como la “Barbie Camionera”, además de ser contadora, se dedica con pasión al modelaje y a las redes sociales, en las que tiene más de 210 mil seguidores en Instagram y más de 630 mil en Tik Tok. Además, es creadora de contenido erótico en Only Fans.

“Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco”, reveló la nueva integrante de GH en la previa de ingresar al reality show sobre su relación con Fernández, quien tiene un gran vínculo con el Kun.

Tal es el vínculo de Fernández con Agüero, su papá es padrino del Kun, y Lucas Fernández (hermano de Brian), a quien se lo conoce como Pocho, es el padrino de Benjamín, el hijo del surgido de las divisiones inferiores de Independiente y de Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona.

¿Por qué le dicen Barbie Camionera a Sabrina Cortez?

“Me ven delicada y no soy eso. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, explicó la joven conocida como “la Barbie camionera” por su manera franca y directa de expresarse previo a su ingreso a la casa de Gran Hermano.

La hija de un ex futbolista que entró a GH 2023

Además del ingreso de dos cantantes conocidos como Federico Farías (Big Apple) y Bautista Mascia, de Toco Para Vos, también participa Catalina Gorostidi, quien es hija de Adrián, ex jugador de Colón, y que también reconoció que estuvo con un campeón del mundo de la Selección.

La actualidad del Kun Agüero

Actualmente, el ex delantero se encuentra trabajando con su Kru, su equipo de E-Sports, y a su vez está asistiendo a diversos eventos, como lo hizo con el Gran Premio de la Fórmula 1 de Abu Dhabi, en donde le entregó el premio a Max Verstappen por su pole position. Además, está jugando al poker y disputó la Serie Mundial.