Cachete no se olvida de su familia y en esta oportunidad le cambió la vida a su hermana, quien suele mostrarse muy cercana al campeón del mundo en las redes sociales.

Como a muchas familias argentinas, a los Montiel no les sobró nada durante muchos años. Oriundos de Virrey del Pino, en La Matanza, tanto Tito como Marissa -padres de Gonzalo y Jacqueline- se esforzaron para que a sus hijos no les falte nunca nada. Cachete inició su sueño en el fútbol en las Inferiores del Millonario y si bien La Matanza no es tan lejos de Núñez, para el pibe representaba horas y horas de viaje en colectivo, por lo que vivió un tiempo en la pensión del club.

El sacrifico tuvo su recompensa y Gonzalo Montiel no solamente llegó a la Primera de River sino que fue campeón de prácticamente todo y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Pero también escribió su capítulo en la Selección Argentina, con la que ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, en el que ejecutó el penal más gritado de toda la historia del país en la final ante Francia.

Cachete y un regalo inolvidable a su hermana

En las redes sociales se los suele ver sumamente unidos a los hermanos Gonzalo y Jacqueline Montiel. En las últimas horas, Jaqueline utilizó su cuenta de Instagram para mostrar un regalo que le hizo Cachete y que le cambiará la vida: una hermosa casa con patio, parrilla y pileta. En su publicación, escribió: “Me explota el corazón de felicidad. Oficialmente, nuestra casa. Gracias hermano por este regalo para nosotros, te queremos mucho”.

Cachete fue papá

Hace apenas unos días llegó a este mundo Thiago Montiel, el hijo de Gonzalo y Karina, su pareja desde hace años. El campeón del mundo compartió la noticia en las redes sociales con una serie de fotos el pasado 2 de junio en la que se los veía muy felices a los flamantes padres con su pequeño hijo.