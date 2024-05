La experiencia ha demostrado que la implementación del VAR no ha puesto fin a las injusticias en el fútbol. En Sudamérica, por ejemplo, existen sobrados y recientes ejemplos de decisiones, o falta de decisión, que provocaron polémica en torno a la disputa tanto de la Copa Libertadores, como las que involucraron a River en su visita a Nacional de Montevideo; como de la Sudamericana, como las que se reclamaron tras el empate con sabor a derrota de Boca en La Bombonera ante Fortaleza.

Habiendo tomado nota de la creciente cantidad de detractores que ha ido ganando con el correr del tiempo la implementación de estas tecnologías como respaldo a los arbitrajes, en FIFA están promoviendo cambios en su utilización que, de concretarse, serán revolucionarios.

Según confirmó Gianni Infantino tras el Congreso que se celebró en Bangkok, uno de los cambios más novedosos radica en que “los entrenadores de cada equipo podrán solicitar la ayuda del VAR en dos ocasiones. Y los jugadores podrán instar a su entrenador a que solicite la revisión”. En tal sentido, explicó: “En el caso de que se produzca un cambio en la decisión inicial adoptada por el árbitro, el equipo que haya impulsado la consulta mantendrá las dos oportunidades de pedir la revisión de la jugada”.

Otra modificación importante estará destinada a confirmar si una pelota cruzó o no la línea de meta, situación que invitó a la revisión cuando en dos de los clásicos más importantes del mundo, Boca vs. River en Argentina y Real Madrid vs. Barcelona en España, se reclamó el mes pasado una jugada similar en ese sentido.

Daronco y el VAR en el centro de la polémica durante el partido entre Nacional y River.

“Se creó una tecnología más básica, con menos cámaras y por tanto más asequible para todos. El sistema ya está a prueba”, expresó Infantino en relación a la implementación de la tecnología que en el tenis se conoce desde hace años como “Ojo de Halcón”.

¿Cuántas federaciones utilizan el VAR?

Así como en todas las competencias más importantes alrededor del mundo, sea a nivel de clubes o de selecciones, la utilización del VAR está reglamentada desde hace años, no todas las federaciones miembro de FIFA han abierto sus puertas a estas tecnologías. Según expresó el propio Gianni Infantino tras el Congreso de Bangkok, actualmente son un total de 65 las que hacen uso de la herramienta.