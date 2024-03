Luego de su pelea viral con Ricardo “Tati” Chao, dueño de la tienda de indumentaria Camisetas Nani en medio de la grabación del programa emitido por YouTube, Lo Del Turco, Claudio García fue invitado a Paren La Mano, donde habló al respecto de lo que sucedió, ya que Lucas Rodríguez y Germán Beder, estuvieron presentes en este momento.

Además, el ex futbolista de Racing y la Selección Argentina, confesó que le gustaría estar presente en el próximo evento de “Parense de Manos”, organizado por el programa de Rodríguez y Beder, en el que las celebridades se enfrentan en un combate de boxeo a nivel amateur.

Siguiendo con su relato, también el Turco nombró a los tres rivales que le gustaría enfrentar en un posible combate, y los mismos son, el reconocido conductor de televisión, Marcelo Tinelli; el streamer Chapu Martínez, quien ya peleó en la edición del 2023 y que perdió contra La Cobra, y el ex árbitro, Pablo Lunati.

“Está bueno, me gusta. No está bien él tampoco. Decirle Lunati o Lunático es lo mismo”, dijo al respecto de Lunati, ya que si bien no lo nombró él, se lo consultaron en la mesa y afirmó que pelearía contra el referí que dejó la actividad profesional en 2016 tras doce temporadas en Primera División.

Cabe destacar que aún no hay confirmación oficial sobre la fecha de este evento, pero todo indica que el mismo se llevaría a cabo en diciembre de este año en el Cilindro de Avellaneda, tal como ocurrió en su primera edición en el Luna Park, en la que se disputaron siete peleas, divididas en cuatro a nivel masculino y tres en femenino.

¿Qué es Parense de Manos?

Parense de Manos es un evento organizado por el streamer Luquita Rodríguez, en el que streamers y personalidades se enfrentan en un combate de boxeo. Cabe destacar que esta idea emula a la del español Ibai Llanos, quien ya lleva cuatro ediciones de “La Velada del Año”, que se realiza en España.