Morrissey, reconocido cantante británico que fue parte de la icónica banda The Smiths, anunció en las últimas horas mediante sus redes sociales una gira por distintos países de Latinoamérica. En este sentido, confirmó que se estará presentando el 23 de septiembre en el Movistar Arena.

En esta gira, que se llama “40 years of Morrisey“, estará sonando todos los éxitos que lo llevaron a ser un reconocido artista mundialmente. Es por ese motivo que no faltarán canciones como “Alma Matters”, “I Wish You Lonely”, “Is It Really So Strange?” y “Hairdresser on Fire”.

En la página web oficial, Morrissey también confirmó fechas en distintos países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Perú, Brasil y México. Luego, seguirá su gira por Estados Unidos: el 25 de octubre es la última fecha que anunció hasta el momento para este 2023, día en el que se presentará en Nueva York.

+¿Cuándo se presentará Morrisey en Argentina 2023?

Está confirmado que el concierto de Morrisey en Argentina 2023 será el próximo 23 de septiembre en el Movistar Arena.

+¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

Las preventa de entradas para ver a Morrisey en Argentina 2023 será para clientes BBVA a partir del lunes 26/6 a las 13hs. Venta General desde el miércoles 28/6 a las 13hs o hasta agotar stock de preventa.

Los tickets se podrán conseguir en la web oficial del Movistar Arena. Podés acceder a la misma haciendo CLICK ACÁ.