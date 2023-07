Durante las últimas horas, las redes sociales estallaron con memes y noticias acerca de la existencia de los alienígenas, la cual habría sido confirmada por Estados Unidos.

En realidad, no fue el país institucionalmente quien confirmó la presencia de aliens. En lugar de esto, fue un ex militar estadounidense quien declaró que “encontraron restos biológicos no humanos”.

La sorpresa fue que la declaración de David Grush se dio en un tribunal bajo declaración jurada y no en una simple nota para algún medio de noticias. En sus dichos, afirmó que existe un programa secreto que captura, recupera y estudia fenómenos aéreos no identificados.

¿Quién es David Grush, el hombre que afirmó que Estados Unidos tiene restos no humanos?

Jorge Grush es un ex militar que fue condecorado por su labor como oficial de combate en la Guerra en Afganistán. Más tarde, fue representante de una organización llamada Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios.