María Becerra, una de las artistas argentinas más populares en lo que respecta al género urbano, está viviendo uno de sus mejores momentos luego de haber lanzado “Te Cura”, canción que es parte del soundtrack de “Rápidos y Furiosos X”. En este sentido, los fanáticos comenzaron a especular con un nuevo concierto de “La Nena de Argentina” en Buenos Aires y se “filtró” una información que sorprendió a todos.

“All Access ha confirmado que el equipo de María Becerra reservó el Estadio River Plate para diciembre de 2023. El estadio tiene una capacidad para 85k espectadores y planea agregar dos fechas allí”, fue el mensaje que publicó una cuenta fandom en Twitter y el mismo se volvió viral. Incluso, superó el millón de visualizaciones en la red social del pajarito azul.

Al momento María Becerra no brindó información al respecto, motivo por el cual muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si es real esta “información filtrada“. En Bolavip te damos la respuesta.

+¿Es verdad que María Becerra brindará dos conciertos en el Estadio Monumental en 2023?

En las redes sociales surgieron algunos “rumores” pero se trataban de memes que crearon los fanáticos del artista, algo que también hicieron con otros cantantes argentinos como Duki. Al momento no hay nada concreto.

+Letra de “Te cura”, la nueva canción de María Becerra

¿Qué pasa que te veo muy tenso

Pégate si te quiere’ soltar

El remedio que tengo ‘tá intenso

Va a doler, pero te va a gustar la calentura

Ven, agárrate de mi cintura

Un poquito ‘e fiebre, hay censura

Esta noche hacemo’ travesura, sura (-sura)

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuеrpo te cura, este cuеrpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: “Uh-la-la, que vo’a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte”

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Entramo’ a la disco endemonia’o porque nos prendemo’

Nunca hago fila, VIP, ya nos conocemos

Me invita un trago, ‘taba verde, parecía veneno

,yo solo fumo hachís y caramelo

Tengo un combo de gata’ que se prenden fuego

Las guacha’ me siguen, tenemo’ hasta las barras

Le di pa’ que fume de lo mío y se quedó sentado

“No se preocupe, pronto te vo’ a pagar”

Le di un beso y lo dejé planta’o

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: “Uh-la-la, que vo’a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte”

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura (Lady)



Bow, decile al DJ que se rompa un dembow

Que acá lo que sobra es nalga y flow

Tu bum-bum, mami, mami

Mmm, me dan ganas de ser una sugar mommy

Bow, decile al DJ que se rompa un dembow

Que acá lo que sobra es nalga y flow

Tu bum-bum, mami, mami

Mmm, me dan ganas de ser una sugar mommy



Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura

Me dice: “Uh-la-la, que vo’a comerte, baby

Uh-la-la, que estás muy fuerte”

Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura

Este cuerpo te cura