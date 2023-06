Mauro Zárate y Flavio Azzaro se sacaron chispas por televisión. El futbolista llamó en vivo a Desayuno Americano (programa conducido por Pamela David en América TV) y le dijo de todo al periodista, que estaba debatiendo con Natalie Weber de la recordada llegada de su marido a Boca desde Vélez.

Todo comenzó cuando Weber le empezó a recordar a Azzaro todo lo que dijo de ellos en aquel 2019. “Un año entero diciendo boludeces estuviste”, acusó Natalie. “En términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor”, opinó el periodista. Y ahí llamó Mauro…

“Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. Gordi, ya lo sabés, te lo dije. Es un pobre tipo que no tiene nada y lo echaron de todos lados”, fue lo primero que dijo el delantero cuando salió al aire. “Eso es Mauro Zárate”, replicó Azzaro. “Y vos sos un cagón”, retrucó el ex-Lazio.

“Yo me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas, nos agarramos a trompadas”, dijo Zárate mientras la conductora intentaba poner paños fríos. “Este tipo no da puntos de vista, Pame. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente, de los jugadores. Es lo único que puede hacer”, agregó. El periodista sólo se reía.

Y siguió: “Este tipo no tiene nada en la vida, lo echan de todos lados. No va a llegar a nada”. “Mauro, ¿qué es llegar?”, preguntó Azzaro. “A mi no me hables. Yo estoy hablando con Pamela y la gente que está sentada en la mesa”, soltó el jugador. ¡Terrible!

El video