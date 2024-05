El ex arquero recordó al entrenador que falleció el domingo. Además, ponderó su figura en Argentina y el mundo

La muerte de César Luis Menotti ha sido un golpe para el fútbol de todo el planeta. El ex entrenador que pasó por River, Boca, Barcelona y que fue campeón del Mundial de 1978 dejó una huella imborrable que varios se encargaron de enaltecer en las últimas horas. En este contexto, BOLAVIP dialogó con Hugo Gatti.

–¿Qué recuerdos te quedan de César Luis Menotti?

-El mejor. El técnico que le dio jerarquía al fútbol. Si bien al fútbol la jerarquía se la dan los jugadores, hay técnicos como Menotti que tienen un porcentaje importante. Fue el que le dio nivel al fútbol argentino y además, en este último Mundial, en la oscuridad tuvo mucho que ver. Fue un adelantado al tiempo.

–Él fue uno de los que bancó a Scaloni

-Por eso, en esta Selección fue muy importante y muy poca gente lo sabe. Él bancó a Scaloni y le dio consejos.

–¿Qué te deja como técnico y como persona?

-Siempre tuve piel con él. Como técnico, junto a Osvaldo Zubeldía, Toto Lorenzo y Renato Cesarini fue el mejor. Prácticamente teníamos la misma edad, yo estoy por llegar a los 80 y el tenía 85, éramos compañeros y él siempre me quiso tener en su equipo. El Mundial 78 me rompí la rodilla, por eso no pude estar.

-¿Fue el mejor más allá de haber ganado el Mundial?

La Copa del Mundo la ganan los jugadores, pero si tengo que elegir a un técnico, lo elijo a él.

–Después de la noticia de su muerte, muchos señalan a Menotti como el gran revolucionario y uno fue Guardiola en las últimas horas. ¿Crees que es así?

Fue el gran revolucionario del fútbol argentino y del mundo, Menotti fue y es más que Guardiola. Pep tuvo a Messi en un equipo de Barcelona que nadie le daba una patada a nadie, tenía un buen equipo… Pero César hacía eso hace mil años. El gran revolucionario del fútbol fue Osvaldo Zubeldía con Atlanta en 1960, 61 y 62. Pero todas estas verdades no se pueden decir porque caen mal.

-¿De la pelea entre Bilardo y Menotti que tenés para decir?

-Bilardo fue un gran técnico, por ahí no de mi agrado, pero fue un gran DT sin lugar a dudas. Fue el continuador de Zubeldía, aprendió de él en Estudiantes y lo hizo muy bien. Además, son pocos los que dicen que a Bilardo le gustaban los jugadores buenos y que ganaban, no le gustaba el fútbol destructivo, también le gustaban los buenos jugadores.

-¿Pero esta discusión entre sus estilos fue más mediática que personal entre ellos?

Más bien, ¿querés que te diga la verdad? El gran quilombo del mundo lo hacen los periodistas y más en el fútbol. El día que saquen a, los periodistas -que son un mal necesario- cambiará todo. Y felicitame al Real Madrid que se cansa de ser campeón del Mundo.

–¿Es el que va a ganar la Champions?

Es el que más posibilidades tiene, nunca se sabe en el fútbol. Aparte tiene al mejor presidente del mundo, Florentino Pérez. Este país, si lo trajera a Florentino Pérez por 6 o 7 meses, se arregla. Pero bueno, seguimos cuadrados.

–¿A Boca cómo lo ves?

Hoy es el mejor equipo del fútbol argentino. No tuvo suerte, pero este campeonato que ganó Estudiantes lo perdió Boca, esa es la realidad.

–¿Te gusta Diego Martínez?

Sí, es un buen técnico. No sabía quien era, pero ahora que lo veo sí. Pero el fútbol es de los jugadores, ningún técnico jugadores sin buenos jugadores gana. Los malos jugadores no ganan nada.